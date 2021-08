Sky: scatto decisivo del Manchester United per Cristiano Ronaldo, City defilato

I Citizens esitano nella trattativa, i Red Devils sono molto più decisi e c’è già una prima proposta. Solskjaer gli ha aperto le porte della squadra

Il futuro di Cristiano Ronaldo prende sempre più forma nella città di Manchester, ma non al City come sembrava negli ultimi giorni. Stando a quanto riporta Sky Sport, il Manchester United ha proposto un contratto biennale al portoghese diventando quindi la principale candidata a mettere sotto contratto l’ormai ex attaccante della Juventus.

Lo stesso Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, ha ammesso l’interesse per il giocatore in conferenza stampa: “Per me è il miglior giocatore della storia, ho avuto la fortuna di giocare con lui e mi ha quasi costretto al ritiro. Abbiamo un buon rapporto e se effettivamente ha deciso di lasciare la Juventus noi ci siamo”.