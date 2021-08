Sky: Insigne vuole restare al Napoli

Questo quanto trapela dal suo entourage secondo Sky Sport, ma il rinnovo non è arrivato e la società a avvisato che non ci sono incedibili

Continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Lorenzo Insigne al Napoli. L’attaccante azzurro ha il contratto che va in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la società.

Secondo quanto riporta Sky Sport però non ci sono dubbi Lorenzo Insigne vuole restare al Napoli. E’ questa la sua volontà, secondo quanto filtra dal suo entourage.

Il club azzurro però ha avvisato che di incedibili non ce ne sono, capitano compreso. Per Insigne alla finestra sembrano esserci diversi club tra cui l’Inter e l’Everton, ma nessuna offerta concreta. Aurelio De Laurentiis ha fissato un prezzo: 30 milioni trattabili. E la formula per l’addio può essere trovata sicuramente.