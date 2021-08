Sky: Il Napoli cerca l’accordo sulla formula e sulle cifre per Estupinan

L’esterno ecuadoriano del Villarreal sarebbe il profilo ideale per completare la rosa di Spalletti

Il mercato non è ancora chiuso e, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe riservare ancora sorprese per il Napoli che lavora per assicurare a Spalletti un nuovo terzino sinistro.

Il nome caldo, in questo momento, è quello di Pervis Estupinan, come aveva anticipato una settimana fa As, esterno ecuadoriano reduce da un’ottima Coppa America con la sua nazionale (ha giocato tutte le partite da titolare). Ha 23 anni e gioca in Spagna, nel Villarreal e sarebbe il profilo ideale. Secondo Sky Sport si cerca l’accordo sulla formula e sulle cifre del trasferimento.