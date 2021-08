Sky: Agnelli e Florentino Perez a Barcellona. Incontro con Laporta in vista?

Il presidente della Juve era atteso, dato l’impegno della squadra per il trofeo Gamper. Ma il patron del Real è arrivato a sorpresa: che ci siano in ballo i nuovi equilibri nel calcio?

Domani la Juventus giocherà il trofeo Gamper con il Barcellona. Per questo motivo, oggi, Andrea Agnelli è sbarcato nella città spagnola. A sorpresa, però, scrive Gianluca Di Marzio, è arrivato anche Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Che i tre patron creatori della Superlega si incontrino per discutere degli assetti del calcio?

“Chi non era atteso a Barcellona, invece, è il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Pochi minuti dopo Agnelli, infatti, all’aeroporto El Prat è sbarcato anche il numero uno del club blanco. Non è un segreto, infatti, il rapporto che si è solidificato tra Agnelli, Perez e Laporta dopo il caos Superlega. I tre club hanno sempre mantenuto la stessa linea, fino all’ultimo comunicato di qualche giorno fa relativo alla presa di posizione del Tribunale di Madrid sulle sanzioni minacciate dalla Uefa. La presenza di Florentino Perez a Barcellona potrebbe presupporre un nuovo incontro tra i tre presidenti, anche per discutere dei nuovi equilibri del mondo del calcio”.