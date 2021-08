Sarri è tornato: «Il terreno dell’Olimpico è indegno di una città come Roma»

Si lamenta anche delle condizioni climatiche (a Napoli evocò Panama). Sport e Salute: “il manto erboso è stato giudicato uno migliori dell’Europeo”

Sei anni dopo, Sarri propone il remake. Sei anni fa, la prima in casa col Napoli contro la Sampdoria finì 2-2, Sarri a fine match addusse il calo fisico al clima afoso: «Sembrava Panama».

Ieri, vigilia della prima in campionato in casa della Lazio (contro lo Spezia) il tecnico toscano ha detto: «Si gioca ad agosto alle 18.30, bisogna sperare in condizioni climatiche favorevoli». E poi ha aggiunto il carico da nove:

Ho visto qualche minuto di partita della Roma contro il Trabzonspor in Conference League, giocheremo su un campo indegno per la città di Roma, raramente ho visto un campo in queste condizioni. Ci sono tantissimi motivi di preoccupazione da parte mia per questa partita.

Anche Mourinho si era lamentato del terreno di gioco, per poi fare una mezza retromarcia. Sarri è andato giù duro.

Il Giornale riporta la replica integrale di Sport e Salute che gestisce l’Olimpico.

«Speriamo che mister Sarri possa cambiare idea già a partire da domani sera (stasera), quando la Lazio sarà impegnata nell’esordio stagionale in casa. Rispetto alle precedenti partite, tutti hanno potuto verificare le attuali buone condizioni del manto erboso che soddisfano in pieno i requisiti del Pitch Quality Program Uefa, ovvero i parametri tecnici, sportivi e agronomici ufficiali sulle condizioni dei terreni di gioco. Lo stadio e il campo sono stati riconsegnati dall’Uefa dopo i campionati Europei, durante i quali l’Olimpico è stato giudicato uno dei terreni migliori, l’11 luglio. Il campo è stato riseminato per intero e la natura, con l’aiuto dei supporti tecnici utilizzati, sta facendo il suo corso».