Sacchi: «Ho sempre ammirato Spalletti ma un allenatore non è un mago»

Alla Gazzetta: «l’ambiente che lo circonda è determinante. La cosa peggiore non è non avere soldi, ma non avere idee e un ambiente abituato a vincere»

Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta, dà la Juventus come favorita per la conquista dello scudetto. E, rispetto a poche settimane fa, calibra il tiro su Spalletti. Lo aveva definito un mistero. Oggi scrive altro:

Napoli e Roma non hanno una storia piena di vittorie, e la storia conta. Mourinho è bravo e pragmatico, Spalletti l’ho sempre ammirato anche se magari non sempre è riuscito a completare il suo lavoro. Però un allenatore non è un mago: l’ambiente che lo circonda è determinante. La cosa peggiore non è non avere soldi, ma non avere idee e un ambiente abituato a vincere. Mi auguro, comunque, che la meravigliosa prestazione della Nazionale all’Europeo abbia insegnato qualcosa sull’importanza del gioco, delle idee e dell’atteggiamento.