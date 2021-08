Repubblica: Guardiola ha detto a Ronaldo che al City non gli avrebbe garantito nulla

Repubblica – giornale di John Elkann – scrive che alla Juve nessuno rimpiange Cristiano Ronaldo e ora tira fuori la notizia che a inizio estate CR7 avrebbe chiesto alla Juventus un rinnovo contrattuale e che la Juve avrebbe risposto picche.

Repubblica riporta più o meno il contenuto della telefonata tra Guardiola e il fuoriclasse portoghese approdato al Manchester United.

Mentre Guardiola rivolgeva a Cristiano parole gelide tanto in pubblico quanto in privato (al telefono, gli ha detto una cosa del genere: se vieni proveremo a convivere, ma non ti garantisco nulla), lo United preparava i 25 milioni di euro richiesti dalla Juventus e un biennale da 29 milioni stagionali per Cristiano, che a inizio estate aveva chiesto invano ai bianconeri un prolungamento del contratto su quelle stesse basi. La Juve non aveva neanche intavolato il discorso.