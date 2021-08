Repubblica: Dazn, gli sponsor possono chiedere i danni. Club di Serie A preoccupati

Sono arrivate le prime lamentele, gli sponsor pagano affinché i propri marchi a bordo campo vengano ripresi in maniera nitida durante le gare

Dopo la lettera inviata ieri dalla Lega a Dazn per essere chiarita i motivi dei disservizi in cui sono incorsi i tifosi nel primo week end di campionato, oggi Repubblica parla di un tavolo tecnico tra la Lega e Dazn per trovare una soluzione. Il punto è capire se le infrastrutture siano in grado di garantire che i disservizi non si ripresentino

Indagini interne a Dazn hanno certificato che ad andare in tilt sia stato un server, da quanto sembra di Amazon che ne fornisce a tutti gli operatori del sistema: come Dazn, che a quelli si appoggia.

Un punto fondamentale, forse anche più dei tifosi, è quello sollevato da alcuni presidenti di Serie A, riguardo alla visibilità degli sponsor che pagano affinché i propri marchi a bordo campo vengano ripresi durante le gare. Esiste un evidente rischio di richieste di risarcimento danni nel caso in cui il segnale salti o le immagini non siano abbastanza nitide

Un problema tutt’altro che marginale, come conferma un manager di un club di Serie A: «Spero che chi ha fatto i contratti abbia previsto clausole risarcitorie. Abbiamo già ricevuto prime lamentele da qualche sponsor. Se parti devi essere pronto».