Repubblica: con i soldi incassati per Lukaku l’Inter prenderà Zapata o Dzeko più Petagna

Con la cifra che incasserà dalla cessione di Lukaku al Chelsea, l’Inter potrà evitare di vendere altri pezzi pregiati e assicurarsi due punte, scrive Repubblica. La prima scelta è Zapata, dell’Atalanta. Vlahovic, che pure è fra i nomi papabili, è complesso. Si valuta Dzeko. Ma c’è anche Petagna, del Napoli.

“La prima scelta è Duvan Zapata dell’Atalanta. Discorsi già avviati, a Inzaghi piace da matti per la sua fisicità dirompente e il suo rendimento sotto porta. Costerà tra i 40 e i 50 milioni di euro, non pochi per un 30enne. A frenare invece la pista Vlahovic, il prezzo e i discorsi avviati per il rinnovo con la Fiorentina. La vera alternativa a Zapata è il romanista Dzeko, che vorrebbe restare alla Roma, affascinato da Mourinho, ma che il club non considera incedibile (anzi), visto lo stipendio da 7,5 milioni netti per un’altra stagione. Con i soldi di Lukaku, l’Inter andrà alla ricerca anche di una riserva. Un’altra prima punta. Uno con le caratteristiche di Petagna, che nel Napoli non è titolare e quindi nessuno fermerebbe di fronte a una chiamata interista”.