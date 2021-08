Al via il domino Lukaku: l’Inter punta Zapata e l’Atalanta vuole Abraham (Chelsea)

Come al solito, vince l’Atalanta. Rischia di finire così anche l’operazione Lukaku. Ormai anche i più ostinati – pure tra gli adedtti ai lavori – si sono convinti che Lukaku andrà via dall’Inter. La barzelletta è che lo ha chiesto Lukaku. Ai tiufosi piace abboccare a ogni latitudine, quindi anche a Milano. In realtà la cessione di Lukaku arriva da lontano, com’era chiaro a chi avesse occhi per leggere.

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, va oltre e scrive che nei prossimi giorni l’Atalanta incontrerà il Chelsea per l’attaccante Tammy Abraham, 23 anni, che quest’anno non ha trovato spazio tra i Blues. Sarebbe un ottimo colpo per Gasperini. Colpo dovuto all’interesse dell’Inter per Zapata, la società nerazzurra pensa a Duvan per sostituire Lukaku. Ci sarebbe poi anche Vlahovic.

Atalanta will meet with Chelsea in the next days to ask for Tammy Abraham as new striker. They’re prepared for Inter to make a bid for Duván Zapata if Romelu Lukaku will join Chelsea. 🔵 #CFC @SkySport

Chelsea are pushing and preparing the new bid for Lukaku. Talks ongoing.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021