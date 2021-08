Prima trasferta, prima vittoria! Friggendo il pesce con l’acqua, finendo la partita con un cambio a centrocampo e zero sulla corsia mancina di difesa.

🙄La faccia di tutti noi quando ci siamo resi conto dopo cinque minuti che non ci stava arbitrando il Ministro degli Esteri. Ua’ è tale e quale!

Lobotka è sceso dal girello e ha cominciato a muovere i primi passi. Sembra vero, sembra utile, sembra… Per ora.. Ma c’è. Paciocchino bello!

😆Fabian non ha un sinistro ha un radar che congiunge la tecnica all’esagerazione della tecnica e la risata in faccia a chi lo guarda e ci vede uno qualunque…

😮Alex torna Magno esplodendo sulle gambe e con le braccia. Poi si piglia un po’ di pause che potevano mandarci all’inferno dai catastrofisti. Santo Var, fallo giusto…

😎 Azz e questo è perché Manolas se ne vuole andare? E se voleva restare che faceva? Pure ‘e lavori a Castelvorturno? Armadio a muro!

😍Petagnone. Entra, si guarda intorno, sospira e segna sul cross di Mario Rui. Sembra quelli che non vedi per cinque anni e poi decidono di presentarsi all’elezioni. Un perfetto gioco invisibile. Un fiore in un cannone.

😌Prima trasferta, prima vittoria! Friggendo il pesce con l’acqua, finendo la partita con un cambio a centrocampo e zero sulla corsia mancina di difesa. Insomma, sto Napoli sanghe e anema ce piace, senza alibi solo passione e maglia.

Forza Napoli Sempre e Comunque