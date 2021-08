Papu Gomez: «Gasperini continua a mentire. Ci sarà un motivo se viene fischiato in molti stadi»

Papu Gomez, dopo l’intervista concessa a La Nacion (in cui ha accusato Gasperini di avergli messo le mani addosso e di non essersi mai scusato, con relativa replica del tecnico), ne ha concessa un’altra oggi a L’Eco di Bergamo. In cui ovviamente torna sulla questione. Dice che a Bergamo ha vissuto i sette anni più belli della sua carriera e che ha deciso di parlare perché la gente merita di conoscere la verità.

Non capisco perché si ostini a dire bugie: ci sono cinquanta testimoni della sua aggressione. Io ho detto di aver sbagliato disobbedendo sul campo, non so perché lui non riesca ad ammettere la verità.

Sento tanta tristezza: si può litigare, ma il modo in cui mi sono lasciato con l’Atalanta fa male. Perché con i Percassi c’è sempre stato un rapporto speciale: la mia famiglia è tornata a Bergamo in questi giorni e i miei figli sono stati con le famiglie Percassi e Radici. Con loro il rapporto non si è mai rotto, è sempre stato spettacolare.