Napoli-Pescara, formazioni / Giocano Elmas e Fabian, fuori Zielinski

Nel 4-3-3 di Spalletti il tridente è formato da Politano, Osimhen e Insigne. Partita in chiaro su Sky e Canale 8 alle 17.30

Il Napoli ha ufficializzato la formazione per l’ultima amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro, contro il Pescara. La partita, che inizierà alle 17.30, sarà visibile in chiaro su Sky e Canale 8. Spalletti sceglie Elmas nel suo 4-3-3, al fianco di Lobotka. C’è anche Fabian Ruiz, mentre Zielinski è out, come Manolas. Davanti il tridente formato da Politano, Osimhen e Insigne.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti

E’ l’ultimo test stagionale prima dell’inizio del campionato. Il tridente scelto da Spalletti è quello che sarà utilizzato contro il Venezia.