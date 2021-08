“Messi-Psg, è fatta, presto l’annuncio”. Un membro della famiglia Al Thani su Twitter

Il calcio è bugia. Ora è chiaro il motivo della rottura. Messi in 24 ore ha il contratto bell’e pronto (dai 35 ai 40 milioni annui), a breve l’ufficialità

Detto, fatto. Ora è più chiaro il motivo della rottura tra il Barcellona e Lionel Messi. Una di quelle magnifiche storie ipocrite che costellano il calcio che – come disse Benitez – è bugia. E quindi è bugia che Laporta e i suoi non avessero studiato bene i conti del Barcellona. È bugia che Messi avrebbe dato l’ok al rinnovo quinquennale con il Barça. La verità è chiara adesso. Messi a eva l’accordo col Psg. Un accordo ovviamente da nababbi, con una cifra che balla dai 35 a i 40 milioni di euro annui per due stagioni più l’opzione per la terza. L’annuncia su Twitter di un membro della famiglia Al-Thani proprietaria del Psg: “Le trattative sono ufficialmente concluse, presto l’annuncio”.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021