L’omaggio de L’Equipe a De Zerbi l’allenatore «che vuole divertire con il calcio»

Domani sera si giocherà l’andata di Monaco-Shakhtar preliminare per entrare in Champions. L’Equipe dedica un articolo a Roberto De Zerbi tecnico degli ucraini. Articolo che comincia così:

«Lanciare la palla dal portiere all’attaccante significa fare una scommessa. Non è costruire, è solo avere la speranza che l’attaccante tocchi la palla e la mantenga. E non sono diventato un allenatore per scommettere».

Scrive L’Equipe:

Il suo calcio, prosegue L’Equipe, “richiede giocatori intelligenti, coraggiosi e tecnicamente impeccabili”.

«Penso che le mie squadre non possano giocare senza almeno un numero 10», ha detto in un’intervista a RMC Sport. «Nelle mie squadre ci sono almeno due o tre numeri 10. […] Non penso al numero 10 in termini di posizione sul campo, ma piuttosto all’aspetto psicologico, alle intuizioni».