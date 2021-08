L’Inter: «Eriksen è in ottime condizioni psicofisiche, seguirà il programma di recupero a Copenaghen»

Il comunicato del club sul danese, che questa mattina si è recato ad Appiano per salutare dirigenti, squadra e allenatore

Ieri Christian Eriksen è tornato a Milano per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e capire se è possibile disimpiantare il defibrillatore che porta dal malore in campo durante Euro 2020. L’Inter ha emesso un comunicato sul centrocampista danese. Il club scrive che Eriksen è in ottime condizioni psicofisiche e che seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenaghen. Di seguito la nota ufficiale:

“Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche. Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano”.