L’ex arbitro Calvarese: «Un errore arbitrale ha conseguenze economiche importanti per i club»

Al Corsera: «I club non mettono pressione. Ho lasciato per conflitto d’interessi con la mia azienda. Juve-Inter? Avrei potuto gestirla meglio»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che sarà in tv ad Amazon Prime, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Ha detto che ha scelto di dimettersi, di non arbitrare più

per seguire da vicino la mia azienda di integratori. Vorremmo lavorare con squadre professionistiche e la scelta di dimettermi è stata l’unica percorribile per non incorrere in eventuali conflitti d’interesse.