Le Parisien: prima di rinnovare con il Milan Ibra si era offerto al Psg (ricevendo un no)

Secondo quanto scrive Le Parisien, prima di rinnovare il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022, Zlatan Ibrahimovic avrebbe sondato l’interesse del Psg a riprenderlo in squadra. Zlatan ha militato nel club parigino da 2012 al 2016, per cinque stagioni e sarebbe ritornato volentieri per provare a vincere la Champions League mai raggiunta finora in carriera. Il quotidiano francese scrive che, prima del rinnovo con il Milan, è stato l’agente del calciatore, Mino Raiola, a contattare il direttore sportivo del Psg, Leonardo, per capire se ci fosse la volontà di riprendere Zlatan, ma che avrebbe ricevuto in cambio un secco no dal brasiliano.