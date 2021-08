Klopp: «Non possiamo spendere soldi che non abbiamo. Chelsea, City e United trovano sempre il modo per farlo»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche il tema degli alti importi spesi sul mercato da Chelsea, Manchester City e Manchester United.

“Non possiamo paragonarci ad altri club. Ovviamente non hanno limiti, a differenza nostra. Ci è permesso spendere i soldi che guadagniamo, è quello che abbiamo sempre fatto. La gente pensa che se non si compra un giocatore, allora non stai lavorando. Non è così. Forse quest’estate non è stata delle più entusiasmanti, ma se sei un vero tifoso del Liverpool devi essere soddisfatto delle ultime notizie. Non mi sorprende mai sorpreso la forza finanziaria di Manchester City, Chelsea o Manchester United. Non sono sorpreso che stiano spendendo questi soldi. Sono qui da tempo e so che trovano il modo di farlo. Noi però non possiamo spendere soldi che non abbiamo, forse altri possono”.