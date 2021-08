Kallon: «Dedico il mio gol a Gino Strada, ha fatto moltissimo per la Sierra Leone e l’Africa»

Genoa-Perugia di Coppa Italia: finisce 3-2, il Genoa vince in rimonta dopo essere stato sotto di due gol dopo dieci minuti. Il gol decisivo lo segna all’89esimo Yayah Kallon, vent’anni, della Sierra Leone. La sua è una storia da raccontare. E lo fa la Gazzetta dello sport. È arrivato dopo un viaggio solitario di otto mesi attraverso il continente africano. Attraverso la Libia, poi la traversata per Lampedusa. Ha segna e il suo gol lo ha dedicato a Gino Strada:

«Venerdì è stato purtroppo anche il giorno in cui se n’è andato Gino Strada. Un grande uomo, il mondo intero deve dirgli grazie. Dedico a lui la mia rete decisiva contro il Perugia, anche se sono consapevole che non potrà essere certo abbastanza per ringraziare un medico che ha fatto moltissimo per il mio Paese, dove ha costruito ospedali importanti, curando centinaia di migliaia di persone, e pure per tutta l’Africa, aiutandoci pure quando è scoppiata l’ultima epidemia di Ebola nel 2012. Sono molto triste per tutto questo».