Il Telegraph mette in campo assieme Messi e Ronaldo al Psg: «E’ fantacalcio ma può funzionare»

L’analisi tattica: “Per lo sviluppo di entrambi questo è il miglior momento possibile per vederli giocare assieme”

“Per la prima volta nella loro vita adulta, la prospettiva che Lionel Messi e Cristiano Ronaldo giochino per la stessa squadra sembra essere una possibilità genuina, in qualche modo”, scrive il Telegraph che si diverte ad analizzare la possibilità che davvero i grandi rivali del calcio degli ultimi 10 anni possano ritrovarsi compagni di squadra al Psg.

Il quotidiano inglese chiede ai suoi lettori “di sospendere l’incredulità e il cinismo, almeno per qualche minuto” e “unirsi a noi nell’immaginare come potrebbe effettivamente apparire una tale forza d’attacco (incluso Neymar) e come potrebbe funzionare. Messi e Ronaldo possono davvero giocare insieme? I loro rispettivi stili si adatterebbero a vicenda? Come dovrebbero adattarsi per farlo funzionare?”

Segue lunga analisi tattica, sullo sviluppo del gioco di entrambi, sulla carta. “Nel nostro mondo di fantasia in cui tutti e tre giocano insieme, è forse Neymar che dovrebbe scendere a compromessi giocando di più come una tradizionale ala sinistra, come quando ha giocato con Messi e Suárez al Barcellona. Se sia disposto a farlo, ovviamente, è un’altra questione”.

La conclusione è che “la prospettiva che tutti e tre giochino insieme solleva interrogativi sull’approccio difensivo della squadra. Mauricio Pochettino dovrebbe trovare un modo per convincere il trio a fare uno sforzo difensivo contro le migliori squadre europee, che generalmente si muovono e pressano come unità. Ma tali preoccupazioni sono irrilevanti, per ora. In effetti, idea di Ronaldo che si unisce a Messi a Parigi per ora è immateriale”.

Ma – conclude il Telegraph – se davvero l’operazione di mercato avvenisse, per lo sviluppo tattico di entrambi “questo è il miglior momento possibile per vederli giocare assieme“.