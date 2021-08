Il Guardian: «Il silenzio del tennis sulla violenza domestica di Zverev è imbarazzante»

“L’Atp ha solo aspettato che la tempesta passasse. Intanto Zverev ha vinto un oro olimpico. I partner degli sportivi non vengono difesi”

“Con il senno di poi, il silenzio che ha accompagnato le prime accuse di abusi domestici contro Alexander Zverev si è rivelato essere l’azione più proattiva che il tennis è riuscita a portare avanti negli ultimi 10 mesi”.

Il Guardian torna sullo scandalo che ha coinvolto il tennista tedesco, dopo la pubblicazione su Slate di un’intervista completa alla sua ex compagna che lo accusa di averla picchiata più volte, quasi soffocata e infine indotta a due tentativi di suicidio.

Il tennis ha fatto finta che il problema non esistesse, scrive il quotidiano britannico, sperando che la tempesta passasse, anche dopo la prima intervista di un anno fa. Nel frattempo la carriera di Zverev è andata avanti, ha vinto un oro Olimpico e ora è uno dei favoriti per gli Us Open.

Ma c’è una lezione che si può trarre, scrive il Guardian.

“La reazione alle dichiarazioni di Sharypova ha rivelato l’ignoranza riguardo alle accuse di abuso in generale. Sharypova ha affermato di non essere stata contatta dall’Atp. Non solo è necessario che gli organi di governo dello sport sviluppino politiche per indagare sulle accuse, ma hanno il dovere di garantire che tutte le potenziali vittime abbiano il maggior numero di risorse, supporto e consulenza a disposizione. Gli sport creano intrinsecamente un enorme squilibrio di potere tra gli atleti e i loro partner, in particolare nel tennis. Alcuni partner non solo spesso dipendono finanziariamente dall’atleta, ma viaggiano in tutto il mondo e possono essere a migliaia di chilometri da amici e familiari quando sorgono problemi”.