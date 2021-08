Il Giornale sul ritiro di Rossi: ha voluto mettere fine alla nostra agonia di non vederlo più competitivo

E’ stato un atto di generosità, anche se non ci deve niente. Se fosse stato per lui, sarebbe andato avanti per sempre

Su Il Giornale, Benny Casadei Lucchi commenta l’annuncio di ritiro da parte di Valentino Rossi. Lo definisce un atto di generosità nei confronti degli appassionati di MotoGp: l’ha fatto per noi, per evitarci la lunga agonia di non vederlo più competitivo come un tempo.

“L’ha fatto per noi, Valentino. Tardi, troppo tardi, ma l’ha fatto per noi. È bello pensarlo”. “L’ha fatto per noi anche se non ci deve niente, dobbiamo tutto noi a lui. Splendido controsenso per un egoista. Ma è così. L’egoista più talentuoso, irriverente, coraggioso, affascinante ha voluto mettere fine alla nostra lenta e lunga agonia di non vederlo più competitivo. Se fosse stato per lui, per l’amore incondizionato che ha per le corse, sarebbe andato avanti e avanti e avanti. Pilota per sempre”.