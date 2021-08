Il fantastico mondo del Psg: se ne va Mbappé? Arriva uno tra Haaland, Kane e Lewandowski

L’Equipe fa la lista della spesa per sostituire il francese: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Col norvegese in prima fila

L’avevamo anticipato quasi per gioco: la trattativa per Mbappé al Real aveva innescato delle sospette disponibilità tra i grandi attaccanti in giro per l’Europa, da Lewandowski pronto a lasciare la Bundesliga al patto di Haaland per mollare il Borussia a 75 milioni. La realtà è che col Psg in ballo tutto è possibile. E L’Equipe scrive esattamente la stessa cosa: dovesse andar via Mbappé, arriverebbe uno tra Haaland, Kane e Lewandowski. Altro che Ronaldo, aggiungiamo noi.

Secondo il quotidiano francese il PSG ha già iniziato a sondare il mercato per compensare la partenza di Mbappé. A giugno Leonardo ha presentato al DNCG, l’organo di controllo finanziario dei club francesi, un prospetto di entrate e uscite finalizzata a raggiungere 180 milioni di euro di fatturato. Un obiettivo che si realizzerebbe con l’addio della punta francese.

Haaland è il primo della lista. I buoni rapporti tra Raiola e il Psg accelererebbero l’operazione e il norvegese potrebbe partire per un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. Sul tavolo anche i nomi di Kane e Lewandowski, per L’Equipe.