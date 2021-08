Il Corsport: all’Inter Insigne guadagnerebbe 6 milioni. Ma l’Inter offre 15 milioni più Sanchez

Lorenzo avrebbe anche la gestione dei diritti d’immagine. Il Napoli, però, chiede 30 milioni. L’Inter potrebbe riprovarci a gennaio

C’è qualcosa di concreto nella presunta trattativa tra l’Inter e il Napoli per Insigne? Al momento, secondo il Corriere dello Sport c’è stato un interessamento dell’Inter, una sorta di sondaggio seguito da un’offerta che non aveva alcuna speranza di essere presa in considerazione: 15 milioni più Sanchez (che tra l’altro ne guadagna sei netti l’anno, fuori mercato per il club di De Laurentiis). Il presidente del Napoli per Insigne chiede 30 milioni. Quindi siamo lontanissimi.

Andrebbe decisamente meglio al capitano del Napoli che all’Inter guadagnerebbe 6 milioni netti più la gestione dei diritti d’immagine.

Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto quest’estate, l’Inter ci riproverebbe a gennaio quando Insigne sarà libero.