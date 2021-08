Hugo Maradona: «Non sono un politico, mi occupo di calcio. Voglio aiutare i bambini in difficoltà» 

Ieri è stata ufficializzata la candidatura di Hugo Maradona, fratello di Diego, nella coalizione di centro destra che appoggia Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli. Oggi La Stampa lo intervista.

Continua:

«Non mi sono mai occupato di politica. Mi hanno detto che c’è la possibilità di continuare a fare quello che faccio da anni, cioè aiutare i bambini e il calcio, tutto qua. Io non sono un politico e non voglio fare il politico. Io mi occupo di calcio basta. E continuerei a fare quello. Voglio fare qualcosa per i tanti ragazzi in difficoltà. In troppi qui hanno poche alternative alla strada. E come se non bastasse sono due anni che siamo fermi per colpa del Covid…».