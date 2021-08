Harry Kane: «Mai rifiutato di allenarmi col Tottenham, torno domani come previsto»

Sui social: «Fa male leggere commenti che mettono in discussione la mia professionalità. Non farei nulla per compromettere il mio rapporto con i tifosi»

Harry Kane smentisce sui propri profili social di aver deliberatamente saltato sedute di allenamento col Tottenham.

«Sono passati quasi dieci anni da quando ho fatto il mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di quegli anni, voi – i tifosi – mi avete mostrato totale supporto e amore. Ecco perché fa male leggere alcuni dei commenti che sono stati scritti questa settimana, mettendo in discussione la mia professionalità. Anche se non entrerò nello specifico della situazione, voglio chiarire che non mi sono mai rifiutato di allenarmi. Tornerò al club domani, come previsto».