Giroud: «Sento che dovrei usare i miei social media per parlare della mia fede in Gesù Cristo»

Olivier Giroud è stato un ottimo acquisto del Milan, un grande attaccante che a 34 anni è ancora integro. Domenica contro il Cagliari ha segnato una doppietta. Il Corriere della Sera si sofferma su un altro aspetto, la sua religiosità:

Fervente cattolico, nel settembre del 2019 è perfino finito sulla copertina del mensile Jesus!: «Appena posso, cerco di parlare della mia fede — raccontò alla rivista religiosa —. Sento che dovrei usare i miei social media per parlare della mia fede in Gesù Cristo». In campo spesso prega («mi serve per sentire meno la frustrazione di certi momenti») e sul braccio ha tatuato una scritta: «Il Signore è il mio Pastore, non manco di nulla».