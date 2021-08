Gazzetta: Spalletti in ansia perché Insigne potrebbe andare via

È chiaro che la partenza di uno tra Koulibaly, Fabian o Insigne significherebbe per Spalletti poter avere un rinforzo in uno dei reparti in cui è maggiormente scoperto.

Il presidente De Laurentiis non ha fatto misteri sul fatto che la priorità quest’anno è vendere, prima di poter fare qualsiasi acquisto, ma questo, scrive la Gazzetta dello Sport, non basta a tranquillizzare il nuovo allenatore

L’evolversi della vicenda Insigne, ovviamente, tiene in ansia Luciano Spalletti. Il tecnico è preoccupato, pur consapevole del fatto che dinanzi ad offerte vantaggiose un paio di big potrebbero andare via.

Spalletti si aspetta un esterno (Emerson Palmieri o Reinildo) e un metodista (Berge).