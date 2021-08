Gazzetta: oggi l’ufficialità di Dzeko all’Inter, biennale da 6 milioni netti più bonus

Ieri Edin Dzeko è volato ad Appiano. E’ pronto ad iniziare la sua nuova vita all’Inter, manca solo un’ultima firma sul contratto (quella della Roma) e poi ci sarà l’ufficialità. La Gazzetta dello Sport racconta la giornata del bosniaco.

È stato lo stesso Dzeko a spingere per il trasferimento rapido a Milano e la Roma lo ha accontentato. Ha superato le visite mediche all’Humanitas di Rozzano ed ha ottenuto l”idoneità sportiva nella sede milanese del Coni.

Un pranzo fuori orario (alle 15-30) con Marotta e Ausilio. Con Inzaghi un lungo colloquio.

“Con Simone Inzaghi, invece, c’è stata una lunga conversazione, tra privato e tattica”.

Dzeko non ha potuto allenarsi perché il contratto non era ancora perfezionato.

“Ma il suo contratto da sei netti più bonus per le prossime due stagioni è in cassaforte. Ai giallorossi arriverà pure un bonus da 1,8-2 milioni in caso di qualificazione Champions e oggi, con l’ufficialità, arriveranno pure le prime parole nerazzurre. La sera, prima di dormire in albergo, Edin ha pure partecipato a una cena di squadra in un ristorante del centro: pare si siano divertiti tra canti e balli. Dzeko ha apprezzato il clima di vera fratellanza”.