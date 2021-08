Gazzetta: il cross di Ghiglione per la rete di Cambiaso mostrano l’affanno del Napoli sui lati

Il Napoli ha la miglior serie tra le squadre in campionato ma ha rischiato la buona riuscita dell’impresa per la ripresa genoana nel secondo tempo

Il Napoli è in affanno sulle corsie laterali, scrive la Gazzetta dello Sport. Lo dimostrano il cross di Ghiglione per la rete di Cambiaso. Nel secondo tempo di Genoa-Napoli la squadra di Spalletti ha mostrato una flessione.

“Con l’undicesimo risultato utile consecutivo, il Napoli tiene aperta la miglior serie fra tutte le iscritte al campionato. Però la buona riuscita della trasferta viene messa in pericolo dalla ripresa genoana. Cambiati gli uomini d’attacco Ekuban e Hernani con Pandev e Buksa, il Genoa allarma i rivali, segna su un’uscita sbagliata di Meret ma l’arbitro Di Bello, che aveva convalidato, viene richiamato dal Var e quasi costretto alla retromarcia. Le perplessità rimangono. Il Genoa sale di tono anche perché imita il Napoli: fa viaggiare la palla da una parte all’altra, per cercare spazio e gloria. Il cross di un esterno (Ghiglione) per la rete dell’altro, il ragazzo di casa, l’ex raccattapalle Cambiaso al primo centro in A, mostrano come il Napoli sia in affanno sui lati“.