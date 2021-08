Gazzetta: De Laurentiis non vuole toccare le riserve di bilancio, si compra solo se prima si vende

“L’operatività del Napoli sul mercato è soltanto marginale. Avrebbe un senso la cessione di Manolas ma il Napoli chiede 20 milioni e l’Olympiacos ne offre 8”

Il calciomercato del Napoli, più che fermo, non è mai partito. Una sola operazione: Juan Jesus a parametro zero e per un solo anno. Insomma niente. De Laurentiis lo aveva annunciato e del resto ieri la Gazzetta ha scritto che a giugno il club potrebbe ritrovarsi col passivo di bilancio più sostanzioso della gestione De Laurentiis: 50 milioni. Scrive oggi sul quotidiano sportivo milanese Mimmo Malfitano:

L’operatività del Napoli sul mercato è soltanto marginale. In effetti, Aurelio De Laurentiis non vuole attingere nemmeno un euro dalle sue riserve. Qualsiasi operazione in entrata può essere conclusa soltanto se in precedenza ce ne sia stata una in uscita. Allora potrebbe avere un senso la cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos, La richiesta è di 20 milioni, mentre l’offerta non supererebbe gli 8 milioni di euro. La differenza, dunque, è sostanziosa.