Gazzetta: con i 65mila euro chiesti a Hysaj per l’ammutinamento, il Napoli parla a Insigne

Il Napoli e l’ammutinamento, storia infinita. Per la Gazzetta dello sport la richiesta di 65mila euro del Napoli a Hysaj per i danni da ammutinamento sono un segnale che il club lancia a Lorenzo Insigne con cui è in trattativa inoltrata (o meglio, perennemente posticipata visto che le parti non si sono mai parlate e il capitano ha ancora un anno di contratto dopodiché potrà essere libero di cercarsi una squadra).

Riattivando la pratica De Laurentiis lancia un messaggio chiaro a Lorenzo Insigne e compagni: quella vicenda non è chiusa e ognuno dovrà pagare per le proprie responsabilità. Già ma fino a quando durerà?