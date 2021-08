Gazzetta: Balotelli furioso con l’allenatore del Demirspor perché sostituito. Il club esonera il tecnico 

Il presidente del club turco ha negato che i due eventi siano legati ma è una coincidenza che fa pensare. Montella è pronto a subentrare

Mario Balotelli torna a far parlare di sé dalla Turchia. Sembra ci sia la sua sfuriata per una sostituzione, venerdì, dietro l’allontanamento del tecnico dell’Adana Demirspor, avvenuta ieri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Che fa anche il nome del possibile sostituto per la panchina: Vincenzo Montella.

Nelle prime tre giornate di campionato, SuperMario è partito titolare, ma non ha ancora segnato ed è stato sostituito due volte su tre.

“L’ultimo cambio, venerdì sera contro il Konyaspor (1-1), non l’ha digerito. Una volta uscito, ha preso a pugni la panchina, ha spintonato in malo modo un compagno seduto vicino a lui e ha cominciato a inveire, presumiamo contro l’allenatore. Il video della scenata ha fatto il giro del mondo attraverso i social. In un labiale ci pare di aver colto la parola inglese “fuck”, l’equivalente del nostro “vaffa””.

Qualche giorno prima, dopo il pareggio con il Kayserispor, l’allenatore Aybaba aveva dichiarato di non essere soddisfatto del gioco di Balotelli, si era lamentato del fatto che non corresse abbastanza. Ieri, al quotidiano Fanatik, scrive la rosea, il tecnico ha dichiarato:

«Se Balotelli gioca, è un problema. Se non gioca, è lo stesso un problema».

Sta di fatto che ieri l’allenatore è stato allontanato. Il presidente del club, Murat Sancak, uno degli imprenditori più ricchi di Turchia, ha escluso che c’entri Balotelli.

«Assolutamente no. Nessuno viene prima della squadra, nemmeno Balotelli. Anzi, se Mario continua a reagire così… Con Aybaba ci siamo separati di comune accordo e gli auguro il meglio».

Ora sembrerebbe che a sostituire Aybala debba essere Montella. I media turchi danno per concluso l’accordo.