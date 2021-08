Gazzetta: a Spalletti va bene se il Napoli non acquista nessuno ma ha chiesto che non si siano cessioni

Il tecnico condivide la politica societaria. Gli basta siano confermati Koulibaly, Fabian e Insigne. Se uno di questi andrà via, l’accordo è che verrà rimpiazzato

Da bravo aziendalista, come si è definito dal primo momento, Luciano Spalletti si è allineato sulle direttive presidenziali, scrive la Gazzetta dello Sport. Accetterebbe anche la possibilità che non ci siano acquisti sul mercato. Per lui il Napoli è da Champions così com’è. Ma a patto che non venga ceduto nessuno.

“L’allenatore ha condiviso la politica societaria, definendosi aziendalista e, dunque, di poche pretese. Per quanto gli riguarda, ha già detto che se non dovessero esserci novità dal mercato, questo Napoli per lui è già competitivo per l’obiettivo da raggiungere, e cioè per arrivare tra le prime quattro per garantirsi la partecipazione alla prossima Champions League. Di altri traguardi non ha parlato, consapevole, forse, di avventurarsi in questioni che potrebbero complicargli il lavoro”.

Ma la squadra resterà competitiva solo se non perderà pezzi.

“Ovvio che nulla dovrà essere fatto nemmeno in uscita, però. Sotto questo aspetto, l’allenatore ha chiesto garanzie alla dirigenza”.

Non dovrà essere ceduto nessuno. Né Koulibaly, né Fabian né Insigne.

“Qualora uno di questi dovesse andare via, l’accordo è che verrà rimpiazzato con un giocatore di pari livello. Al momento, il problema nemmeno si pone”.