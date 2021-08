Emerson Palmieri elogia Spalletti: «Ha avuto pazienza con me in una piazza come Roma»

Emerson Palmieri – uno dei nomi accostati al Napoli – ha concesso un’intervista a Espn Brasil e ha parlato del Napoli e soprattutto di Spalletti. Per quel che riguarda il Napoli, ha rilasciato frasi di circostanza:

«Sapere dell’interesse del Napoli fa piacere, è un grande club. Sono ancora più contento, anche perché ho giocato poco la stagione scorsa con il Chelsea. Sceglierò l’opzione che riterrò migliore, ho ancora un po’ di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto dove mi sentirò davvero desiderato».

A Spalletti invece ha dedicato una serie di elogi parlando del suo passato in giallorosso

«Spalletti a Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto»