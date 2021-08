Dalla Francia: il Real si ritira per Mbappé ma el Chiringuito non conferma

Guerra di nervi. Per l’Equipe la Casa Blanca è arrivata a offrire 200 milioni (ricordiamo che è in scadenza). Manca ancora un giorno

È guerra di nervi tra Psg e Real Madrid nella trattativa per Kylian Mbappé. Trattativa vera, soldi vera, tanti. Non quelle posticcie cui siamo abituati in Serie A, con postdatati, pagherò, prestiti. La situazione è nota: il francese ha chiesto di andar via ma ha un altro anno di contratto con la squadra qatarina di Parigi (la stessa situazione contrattuale di Insigne, per capirci). Il Real ha formulato un’offerta di 170 milioni di euro e secondo L’Equipe si sarebbe spinto verbalmemte a 200. Il Psg non parla, non risponde. È combattuto. Sa che rischia di perdere il giocatore a zero il prossimo anno ma vorrebbe comunque fare uno sgarbo a Florentino e l’emiro Al Thani sembrerebbe non intenzionato a cedere.

Oggi Rmc ha lanciato la notizia che il Real Madrid si sarebbe ritirato dalla trattativa per Mabppé.

🚨 Le Real Madrid se retire des négociations avec le PSG sur le dossier Kylian Mbappé. — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2021

Ma la risposta è arrivata da El Chringuito trasmissione molto vicina a Florentino Perez. Pedrerol, l’anima del Chiringuito, dice: è difficile ma può ancora succedere di tutto.

💣”Hay DESENCANTO en el REAL MADRID, pero yo os digo una cosa: AGUANTAD”. 👀”TRANQUILOS. Creo que esto PUEDE CAMBIAR” ¡Vente YA a TWITCH con @jpedrerol! https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/YjeudCD9IM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 30, 2021