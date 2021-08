CorSport: Spalletti prova il 4-3-3 con Insigne nel tridente insieme a Politano e Osimhen

In previsione di Napoli-Ascoli, e con l’assenza di Diego Demme, Luciano Spalletti ha provato il 4-3-3 con Insigne nel tridente insieme a Politano e Osimhen. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Per (ri)cominciare, in un’amichevole che a due settimane dalla palla al centro in campionato offra indicazioni, e dunque non avendo troppo tempo da perdere, la sensazione offerta da un allenamento sempre pieno, è di poter scoprire qualcosa che si avvicini al Napoli vero, autentico: con il 4-3-3, certo, proprio perché non c’è Demme, né in organico un interditore che possa fungere da schermo, e però con una squadra che porta con sé, geneticamente, tendenze e movimenti espressi meccanicamente. E allora, Insigne con Osimhen, dall’inizio o semmai a partita in corso, con Politano a destra e con in mezzo al campo Lobotka a fungere da palleggiatore basso e Zielinski e Fabian Ruiz ad offrirsi come mezzali di passo elegante”.