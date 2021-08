CorSport: Lukaku ha detto all’Inter che vuole il Chelsea, Inzaghi arrabbiatissimo 

Il tecnico si aspettava che il centravanti lo avvisasse prima. Proverà comunque a trattenerlo. Doccia gelata per i dirigenti del club

La cessione di Lukaku al Chelsea è solo questione di ore. L’attaccante belga dell’Inter ha deciso di andar via e lo ha comunicato ad Inzaghi. Chiedendo al suo procuratore di fare lo stesso con la dirigenza del club.

“Romelu Lukaku ha deciso di rompere con l’Inter e di chiedere la cessione al Chelsea. Lo ha fatto negli scorsi giorni prima parlando con il tecnico Inzaghi e poi chiedendo al suo agente, Federico Pastorello, di ribadire il concetto alla dirigenza. Per Marotta e Ausilio, che lo ritengono tutt’ora incedibile, è stata una doccia gelata. Idem per il tecnico ex Lazio che lo considera l’elemento cardine del suo progetto e aveva avuto ampie rassicurazioni dal numero 9”.