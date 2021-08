Corsport, Insigne allo spogliatoio: “Sì, potrei andar via”

Ha informato i compagni che o ad agosto o nel 2022 potrebbe lasciare Napoli. Ma il Napoli ora chiede 30 milioni e l’Inter li considera troppi

Insigne all’Inter? Il Corriere dello sport, a firma Antonio Giordano, scrive che allo spogliatoio Insigne ha detto che sì, lui davvero potrebbe andare via, potrebbe lasciare Napoli.

L’attaccante azzurro pensa a un futuro lontano da Napoli, che sia tra pochi giorni o a gennaio E lo ha detto a tutti nel luogo più sacro: lo spogliatoio. Insigne e il Napoli, nel breve volgere di due settimane (o semmai di quattro mesi), potrebbero separarsi. «C’è la possibilità che vada via».

Le cifre sono quelle note: il Napoli ha chiesto 30 milioni per il suo capitano, l’Inter li considera troppi visto il contratto in scadenza. Il club nerazzurro ne ha offerti al giocatore sei netti l’anno e può aspettare gennaio per trattare liberamente con lui.