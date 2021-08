Corsport: il Napoli chiede 20 milioni per Ounas, il Torino è interessato

Dalla Turchia si sono informati Fenerbahce e Galatasaray. La conferma del giovane e promettente Zanoli potrebbero dirottare Malcuit sul mercato

Il Napoli deve fare cassa. A giugno le previsioni sono di una perdita di bilancio di 50 milioni. E allora esiste anche il mercato in uscita che però fin qui langue e non poco. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive di fermento per il nome di Ounas. Piace al Torino. Il Napoli chiede 20 milioni, non vuole cederlo in prestito.

Ounas, che tra un anno andrà anche in scadenza, ha un mercato rispettabile ma il Napoli non concede prestiti, semmai punta a incassare una ventina di milioni (trattabili) per fare cassa. Il Torino ha lasciato intuire che di un attaccante del genere, come l’algerino, ne avrebbe bisogno; e anche dalla Turchia si sono informati, Fenerbahce e Galatasaray: discorsi caduti nel vuoto. Ma la conferma di Zanoli a destra, e le prospettive incoraggianti che il ragazzo ha mostrato, potrebbero pure, sorprendentemente, dirottare sul mercato Malcuit.