Corsport: il mercato in uscita dell’Inter potrebbe non essere finito. In ansia per Lautaro e Barella

Il Corriere dello Sport, lucidissimo sin dall’inizio sullo sfacelo dell’Inter, mette sull’attenti i tifosi nerazzurri: il mercato in uscita potrebbe non essere finito.

L’assedio all’Inter non è ancora finito, ma stavolta in viale della Liberazione la parola d’ordine è resistere.

Nella storia dei grandi campionati europei è difficile trovare il caso di una squadra, specialmente di un top club, che dopo aver vinto il torneo nazionale, diventa come uno scaffale di un supermercato.

Non va escluso che prima del 31 agosto il Tottenham o qualche altra big torni alla carica per Martinez, ma vanno tenute d’occhio anche le eventuali proposte soprattutto per De Vrij e Barella.

Quanto a Barella, giocatore chiave sia per l’Inter sia per l’Italia campione d’Europa (nonostante non fosse al top complice una stagione logorante), ha ammiratori sia a Madrid, sponda Atletico, sia al Bayern Monaco, ma per il momento nessuno ha portato offerte.