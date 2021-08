Corsport: i giorni più difficili della carriera di Mendes, gli è rimasto solo il City per Ronaldo

Cristiano non è stato ancora accontentato e non può accettarlo. Il City dovrà sciogliere oggi le proprie riserve: 25 milioni, come chiede la Juve, oppure niente

I giorni più difficili della carriera di Mendes, Jorge Mendes. Il Corriere dello Sport spiega che al potente agente di Ronaldo, e dominus del calcio mondiale, è rimasto solo il Manchester City per piazzare il portoghese che non vuole saperne più della Juventus.

È rimasta una sola via, quella che porta a Manchester sponda City. E Jorge Mendes non può fallire, sono questi i giorni forse più difficili di tutta la lunga e sfavillante carriera del super manager portoghese. Messo alle strette da Cristiano Ronaldo, perché a questo punto dell’estate non era ancora stato accontentato e questo proprio non può accettarlo. Ore difficili, frenetiche, delicate. Al termine delle quali Mendes potrà uscire confermandosi come l’agente più potente del mondo dopo aver rischiato di essere il grande sconfitto di un mercato in cui è successo di tutto, tranne quello che sembrava scritto da mesi: l’addio di Ronaldo.

La sensazione, scrive il quotidiano, è che l’affare si farà.

Il club inglese è partito da zero, la richiesta è di almeno 25 milioni, ma dopo un’attenta riflessione Mansour dovrà sciogliere le proprie riserve: andare fino in fondo senza regalare nemmeno un centesimo alla Juve o, come sembra, consegnare a Mendes un’offerta reale pur senza fare regali. Offerta che andrà formulata subito, rientrato a Oporto oggi l’agente portoghese è atteso di nuovo a Torino.