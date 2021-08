Corsport: frizioni De Laurentiis-Olympiacos, per Manolas servono 15 milioni

Attraverso Raiola, il Napoli fa sapere che non è disposto a scendere al di sotto di quella cifra, magari anche con la formula prestito più obbligo di riscatto

Vedere cammello, pagare moneta. È l’abc di qualsiasi trattativa, l’alfa e l’omega del calciomercato – tranne qualche eccezione alla Locatelli. Il Corriere dello Sport informa sulla trattativa tra il Napoli e l’Olympiacos squadra greca dove Manolas vorrebbe tornare a giocare. Il trentenne desidera rientrare a casa ma fin qui le proposte del club greco sono state lontane dalle richieste di De Laurentiis che ieri ha ribadito la sua intenzione all’agente Mino Raiola che in questo caso sta facendo anche da tramite.

Adl, dal suo ritiro in Sardegna, ha reagito: Manolas ha un costo, non inferiore ai quindici milioni – che sono tre in meno di quello iniziale e semmai si può procedere con un prestito e obbligo di riscatto, senza ulteriori sconti.