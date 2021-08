Corsi: «Sarri a Napoli conquistò la fiducia di Higuain, i giocatori della Juventus non gliel’hanno data»

Stasera si gioca Empoli-Lazio e la Gazzetta intervista il presidente Corsi che scelse Sarri solo perché Baroni rifiuto. Da lì, dopo tante delusioni, cominciò la fase positiva della carriera di Sarri. Il presidente Corsi parla della differenza tra Napoli e Juventus, anche se commette un errore attribuendo a Sarri vittorie che a Napoli non sono mai arrivate.

«Ricordo – racconta il presidente Corsi – il nostro primo colloquio. Rimasi a bocca aperta perché conosceva tutti i calciatori. Le sue erano idee forti. Era normale che avesse fallito in Serie C dove non c’è qualità, ma solo tanta guerra. Quando è andato al Napoli ho capito che avrebbe vinto perché dopo dieci giorni aveva conquistato la fiducia di Higuain e Albiol. Alla Juve, invece, le stelle bianconere questa fiducia non gliel’hanno mai concessa. Pensavano di non aver bisogno di cose nuove perché con altri metodi avevano vinto tutto».