Clamoroso a Tokyo: Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri

Italia protagonista nell’atletica leggera. Jacobs vince in 9 e 80. Giornata indimenticabile. Non era mai accaduto. Un quarto d’ora prima, Tamberi ha vinto l’oro nell’alto

Giornata incredibile alle Olimpiadi di Tokyo. Due italiani a medaglia d’oro nell’atletica leggera. Incredibile. Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri. Non era mai accaduto di avere un italiano in finale. Lui ha addirittura vinto con 9 e 80 nuovo record europeo. Argento all’americano Fred Kerley in 9 e 84, bronzo al canadese Andre de Grasse in 9 e 89. Jacobs ha dominato la finale, è andato in testa ai 30 metri (nonostante il più alto tempo di reazione) e poi si è disteso, la vittoria non è mai stata in discussione.

Giornata storica per lo sport italiano e per l’atletica leggera italiana. Jacobs ha vinto la finale e la medaglia d’oro un quarto d’ora dopo la medaglia d’oro di Tamberi nel salto in alto.

