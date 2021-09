Dieci anni di squalifica al judoka algerino che alle Olimpiadi si ritirò per non lottare con un israeliano

Fethi Nourine si rifiutò di combattere a Tokyo contro Tohar Butbul per il coinvolgimento di Israele nel conflitto palestinese

Fethi Nourine, judoka algerino (categoria 73 kg), si era rifiutato di affrontare l’avversario Tohar Butbul alle scorse Olimpiadi di Tokyo per le origini israeliane del rivale. Una scelta che non è stata gradita dalla Federazione Internazionale del Judo, che ha deciso di squalificare Nourine e il suo allenatore Amar Benikhlef per dieci anni.

I due erano stati sospesi subito dopo il gesto e potranno rientrare soltanto nel luglio del 2031. Il verdetto in ogni caso potrà essere impugnato davanti al Tribunale arbitrale dello Sport.