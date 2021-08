Jacobs la passione per i tatuaggi: «La vittoria di Tamberi mi ha gasato un sacco»

Si è migliorato di 14 centesimi in un giorno. E nato a El Paso in Texas da madre italiana (Viviana Masini) e padre texano. Un infortunio lo ha tenuto fermo due anni. Ha tre figli

“Vedere Tamberi mi ha gasato un sacco. Sono la persona più felice al mondo in questo momento. Domani non vedo l’ora di sentire l’inno sul gradino più alto del podio”.

Le prime parole di Marcell Jacobs nato 26 anni fa a El Paso in Texas da madre italiana (Viviana Masini) e padre texano. È cresciuto in Italia. Ha tre figli, ama i tatuaggi. La sua mental coach ha detto questo di lui.

Ha cominciato con la pallacanestro, poi ha scoperto la velocità.

È stato fermo quasi due anni per un infortunio. Nel 2019 è Ha corso in 10″.03. A Savona il primo record italiano in 9 e 95. Ieri 9 e 94. Oggi prima 9 e 84 in semifinale e 9 e 80 nella finale vinta. In un giorno si è migliorato di 14 centesimi.