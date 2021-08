Charlie Hebdo mette il burqa di Messi alle donne afghane per denunciare i legami tra il Qatar e i talebani

Il periodico satirico francese non la manda a dire, e sbatte Messi in prima pagina vendutosi ai finanziatori del regime che terrorizza l’Afghanistan

Charlie Hebdo, il periodico francese tristemente famoso per l’attacco terroristico del 2015 in cui morirono 12 persone, punta la sua satira affilata sul calcio e pubblica in prima pagina delle donne afghane che indossano un burqa blu col nome di Messi sulla schiena e il numero 30 che avrà al Psg. “I talebani sono peggio di quanto pensiamo”, dice il titolo.

Il riferimento plateale è ai legami tra il Qatar, che finanzia di fatto il Psg e che ospiterà i prossimi Mondiali, e i Talebani che sono tornati al potere in Afghanistan minacciando e terrorizzando anche e soprattutto le donne. La seconda chiave di lettura riguarda il fanatismo parigino per l’arrivo di Messi.