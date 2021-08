Cassa depositi e prestiti: il dottor Barchiesi ha solide competenze manageriali

L’ufficio stampa al Napolista: dal 2015 è stato direttore del CONI Sport Lab e dal gennaio 2018 dirigente in una società controllata al 100% dal MEF

l’articolo cui si fa riferimento (https://www.ilnapolista.it/2021/08/repubblica-il-fisioterapista-di-malago-assunto-come-manager-ai-vertici-di-cassa-depositi-e-prestiti/) contiene diverse imprecisioni che lo rendono fuorviante e lesivo, sia nel taglio che nei contenuti. Il dott. Barchiesi, infatti, può vantare un percorso professionale che gli ha consentito di maturare solide competenze dirigenziali: dal 2015 è stato direttore del CONI Sport Lab – dove ha conseguito negli anni risultati positivi e tangibili – e dalgennaio 2018 dirigente in una società controllata al 100% dal MEF, entrambe realtà per le quali si è occupato di aspetti gestionali e non della cura dei singoli clienti.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto si legge all’interno dell’articolo, nessun soggetto esterno può influire su alcuna nomina nell’attuale CDP.

